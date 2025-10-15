В подмосковных Химках организовали детский футбольный турнир «Сходня SAFETY CUP»

«Организация турнира удалась, а уровень участников приятно удивил. Ребята поддерживали друг друга и старались до последнего. Такие моменты лучше любых слов показывают, зачем мы все это делаем», – сказал тренер "Сходни-2015" и один из организаторов турнира Кирилл Филимонов.