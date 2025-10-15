В подмосковных Химках организовали детский футбольный турнир «Сходня SAFETY CUP»
Детский футбольный турнир «Сходня SAFETY CUP» прошел в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в спортивном комплексе «Юность» состоялся детский футбольный турнир «Сходня SAFETY CUP», его провели среди ребят 2015–2016 годов рождения — на поле вышли более 250 участников из Химок, Москвы, Твери и Владимира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
Химки представили команды «Сходня-2015», «Сходня-2016», «Динамо Сходня», «Химки-2016» и «Юность».
«Организация турнира удалась, а уровень участников приятно удивил. Ребята поддерживали друг друга и старались до последнего. Такие моменты лучше любых слов показывают, зачем мы все это делаем», – сказал тренер "Сходни-2015" и один из организаторов турнира Кирилл Филимонов.
Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что такие турниры позволяют детям проверить себя, научиться работать в команде и получить удовольствие от игры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.