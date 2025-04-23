В подмосковных Химках организуют бесплатный показ фильма «Вызываем огонь на себя»

В четверг, 24 апреля, в Химках на территории дошкольного отделения Сходненской гимназии № 23 организуют бесплатный кинопоказ, посвященный 60-летию со дня выхода советской киноленты «Вызываем огонь на себя». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии примет участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. В рамках него участникам расскажут об истории создания фильма, а также покажут его фрагменты.

«Картина рассказывает о героизме и любви к Родине, показывает, насколько важна борьба за свободу. Кинолента, основанная на реальных событиях, подчеркивает величие поступков наших предков. Фильм важен и сегодня, напоминая молодому поколению о цене Победы», — отметил Малиновский.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что в Химках реализуют масштабную общественную программу, в рамках которой для жителей проводят различные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и культурные события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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