В подмосковных Химках открыли обновленную поликлинику

В Химках в микрорайоне Фирсановка после капитального ремонта открыли поликлинику смешанного типа, медицинскую помощь в ней смогут получать более 4,5 тыс. человек, включая свыше 1 тыс. детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Проведенный ремонт позволил полностью преобразить поликлинику, сделав ее комфортной как для пациентов, так и для сотрудников медучреждения. Здесь был обновлен интерьер, установлена новая мебель, оборудованы удобные зоны ожидания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на проведение ремонта направили бюджет в размере более 17,6 млн рублей. Прием в медучреждении будут проводить терапевты, педиатры, стоматолог, акушер-гинеколог и хирург. Для пациентов также обустроили пункт забора крови, кабинеты вакцинопрофилактики и функциональной диагностики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.