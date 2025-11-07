В подмосковных Химках появилась Аллея Славы, посвященная участникам СВО
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках открыли Аллею Славы, посвященную участникам специальной военной операции, она появилась на территории НПО Лавочкина рядом с памятником одному из советских самолетов-истребителей времен Великой Отечественной войны — Ла-5. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В мероприятии приняли участие руководство Роскосмоса, работники предприятия, волонтеры, мотоциклисты клуба «Ночные волки», представители «Боевого братства» и других организаций. Они также высадили деревья на территории.
«Мы обязаны помнить о героях прошлого и настоящего, передавать эту память из поколения в поколение. Наша главная задача сейчас — делать все возможное, чтобы бойцы на передовой и их семьи здесь в тылу чувствовали нашу поддержку», — отметила глава Химок Елена Землякова.
