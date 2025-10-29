В подмосковных Химках появилась новая станция для зарядки электромобилей

Специалисты «Мособлэнерго» установили в Химках новую станцию для зарядки электромобилей, она появилась в Сходне, у дома № 16 на улице 2-й Мичуринский тупик. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство энергетики Московской области.

Мощность электрозарядной станции составляет 22 киловатта. В общей сложности в округе работают более 30 электрозарядных объектов, которые позволяют жителям всегда иметь доступ к быстрой подзарядке электрокара. В 2025 году году «Мособлэнерго» установит на территории Химок еще три объекта. Ознакомиться с адресами станций можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.