В подмосковных Химках появился новогодний троллейбус

В Химках на маршруты вышел празднично оформленный новогодний троллейбус, которым управляет Дед Мороз, торжественное открытие прошло на территории троллейбусного парка МП «Химкиэлектротранс» — его посетили сотрудники и семьи участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия для детей устроили предновогодний праздник с хороводами, стихами и играми. После этого троллейбус отправился на маршрут. Внутри него зоны с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с доской пожеланий и открытками.

«Мы хотели сделать этот момент по-настоящему волшебным, чтобы он запомнился и детям, и взрослым. Такой формат позволяет создать атмосферу сказки и подарить искренние эмоции», — поделился директор МП «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Найти праздничный троллейбус можно на маршрутах № 1, № 202 и № 203.

