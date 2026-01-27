В подмосковных Химках появится современный логический комплекс

В Химках началось возведение современного складского комплекса общей площадью около 4,8 тыс. кв. м, рассчитанного на одноэтажную эксплуатацию. Соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект построят на земельном участке, предназначенном для многоцелевого производственного использования. В работах будут использовать местные материалы и продукцию компаний, расположенных непосредственно в городском округе. Это сократит сроки доставки комплектующих, повысит надежность поставок и поддержат местную строительную отрасль. Работы пройдут за счет внебюджетных средств, их планируют завершить в декабре 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.