В подмосковных Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержали 20-летнего жителя Новосибирска, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 74-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что женщине позвонил якобы сотрудник телекоммуникационной компании и предложил ей заключить новый договор на оказание услуг связи. Пострадавшая продиктовала ему свои паспортные данные, после чего через несколько ей позвонили неизвестные, которые выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и работников банка.

Злоумышленники призвали ее снять все сбережения и передать курьеру, чтобы их не похитили мошенники. Женщина рассказала о случившемся сыну, который распознал схему обмана и вызвал полицию.

«Дальнейшее общение и передача денежных средств аферисту происходила под контролем сотрудников УМВД. Сразу после передачи денег полицейские задержали молодого человека около подъезда заявительницы. В телефоне задержанного полицейские обнаружили пошаговую инструкцию по совершению неправомерных действий в отношении граждан», — добавила Петрова.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ, ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме.