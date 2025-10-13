В подмосковных Химках пройдет фотовыставка о культуре народов России

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» в пятницу, 17 октября, откроют выставку «Сила традиций: народы России», она будет состоять из 30 фоторабот, сделанных в разных уголках страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

В экспозицию войдут работы лауреатов ежегодных всероссийских конкурсов фототворчества, организованных Центром культуры народов России Государственным Российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова. Посетители увидят моменты из повседневной жизни, народные гуляния, обряды и праздники и не только. Посетить мероприятие можно будет до конца ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+