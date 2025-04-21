В подмосковных Химках пройдет открытие выставки авиамоделей

В четверг, 24 апреля, в Химках пройдет открытие выставки авиационных моделей «Самолет Победы», она пройдет в выставочном комплексе «Артишок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пресс-службе уточнили, что на выставке посетителям представят образцы самолетов, которые создали учащиеся учебных заведений города. Эксперты также расскажут им об особенностях каждой представленной модели, ее истории и назначении и не только. Вход на выставку свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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