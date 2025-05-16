В подмосковных Химках прошел хоккейный матч

В Химках в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне провели хоккейный матч, его организовали на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Перед игрой для участников провели патриотическую лекцию. В ходе нее они узнали о хронологии событий окончания войны, а также о том, как важно бережно хранить память об истории страны.

«Этот день напоминает нам о важных уроках истории и подвиге тех, кто подарил нам свободу, — о мужестве, стойкости и ответственности наших предков. Пусть пример героев вдохновляет на добрые дела, а в сердце всегда живет гордость за нашу страну и ее великое прошлое», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В завершении мероприятия прошел хоккейный матч команды «Динамо», посвященный памятной дате. Спортивное зрелище подарило заряд положительных эмоций гостям турнира. Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул, что хоккей позволяет укрепить силу духа, однако требует выносливости и трудолюбия. По его словам, плоды усердных тренировок — «места на пьедестале».

Напомним, что в Химках с 2024 года реализуют масштабную патриотическую программу «Успех V единстве поколений».

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