В подмосковных Химках прошел рейд по пожарной безопасности

В подмосковных Химках сотрудники аварийно-спасательной службы «ХимСпас» провели рейд по пожарной безопасности в местах массового отдыха, чтобы проверить соблюдение правил пожарной безопасности на природе и у воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев до этого заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.

В рамках него они провели разъяснительные беседы с отдыхающими, раздали тематические памятки и рассказали об основных правилах безопасности. Помимо этого, спасатели усилили патрулирование акватории канала имени Москвы.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные мероприятия будут проводить в течение всего летнего сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.