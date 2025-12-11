В подмосковных Химках прошел вечер памяти Героев Отечества

В школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках организовали торжественную программу ко Дню Героев Отечества, в патриотическом вечере приняли участие воспитанники, педагоги, активные химчане, а также заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Шаипов подчеркнул, что во время проведения специальной военной операции особенно важно говорить о патриотизме, традиционных ценностях и любви к России. В рамках вечера кадеты выступили с творческой программой, представили портреты своих героев, которые защищали страну в разные исторические периоды и не только.

