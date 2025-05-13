В подмосковных Химках прошла квест-игра об истории городов-героев

В Химках на базе школы № 30 прошла лекция об истории появления почетного звания «Город-герой», в рамках которой для участников организовали игру-квест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Отрадно отметить, что в нашем городском округе проводятся подобные патриотические мероприятия. Посещая их, жители могут узнать много нового и интересного из истории нашей страны, нашего округа», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

В пресс-службе уточнили, что почетное звание получили Москва, Ленинград, Волгоград, Севастополь и другие города, оно также сопровождается орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк напомнил, что подобные мероприятия направлены на формирование активной гражданской позиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.