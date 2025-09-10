В подмосковных Химках прошла педагогическая конференция

В Химках на базе школы «Форум» состоялась педагогическая конференция «Школа молодого учителя», в рамках которой лучшие подмосковные педагоги рассказали молодым специалистам о том, как справиться с нагрузками и найти общий язык с учениками и коллегами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.