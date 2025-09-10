В подмосковных Химках прошла педагогическая конференция
Педагогическая конференция прошла в Химках
В Химках на базе школы «Форум» состоялась педагогическая конференция «Школа молодого учителя», в рамках которой лучшие подмосковные педагоги рассказали молодым специалистам о том, как справиться с нагрузками и найти общий язык с учениками и коллегами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.
В мероприятии приняли участие призеры престижного конкурса «Учитель года», победители региональных и всероссийских профессиональных соревнований. Среди них – заслуженный учитель России Ольга Шкунова и победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» Павел Красновид.
«Безусловно, любой успех складывается из учения у мастеров. И благодаря тому, что есть возможность прикоснуться к этому мастерству», — подчеркнул начальник управления по образованию администрации Химок Юрий Кандалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.