В подмосковных Химках прошла военно-спортивная игра «Зарница»
Военно-спортивную игру «Зарница» организовали в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на базе гимназии № 23 организовали традиционную военно-спортивную игру «Зарница», в ней приняли участие восемь команд из числа воспитанников специализированных объединений и организаций из Москвы и области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участникам предстояло продемонстрировать уровень физической, строевой и медицинской подготовки, навыки владения оружием и чтения карты.
«Многие задания максимально приближены к боевым действиям. Например, дети должны проползать под колючей проволокой с применением дыма, вынести раненого из красной зоны с оказанием первой помощи и так далее», — рассказал руководитель военно-поискового отряда «Страж» и главный судья состязаний Илья Дробыш.
Командам, которые набрали наибольшее число баллов, вручили кубки и медали. Воспитанник военно-патриотического объединения «СОВА» Дмитрий Каргин отметил, что такая активность позволяет развивать «командный дух и общую слаженность коллектива». Ее посвятили юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.