В подмосковных Химках прошли мероприятия, посвященные Дню военной контрразведки

В Химках провели тематические мероприятия, посвященные Дню военной контрразведки, одно из них состоялось в Доме культуры «Контакт» – участникам рассказали об этом роде войск, а также об истории появления праздника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Галина Болотова уточнила, что подобные мероприятия реализуются в Химках больше года. Это лекции, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

«Проведение подобных мероприятий позволяет сохранить историческую память и сформировать уважительное отношение к службе защитников Отечества. Это значимый вклад в укрепление гражданских и духовно-нравственных ценностей», – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.