В подмосковных Химках прошло открытие катка на улице Панфилова

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках у дома № 12 на улице Панфилова заработал бесплатный каток с искусственным льдом, его открыли в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Торжественное открытие площадки посетили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Валентин Герасимов, первыми на лед вышли юные хоккеисты и фигуристки спортивной школы по зимним видам спорта.

Площадь катка составила 1,3 тыс. кв. м, для посетителей доступны теплые раздевалки, заточка и прокат коньков. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.