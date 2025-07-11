В Подмосковных Химках снесли три незаконных торговых объекта

В Химках в рамках работы по демонтажу нестационарных торговых объектов и пресечению самовольного строительства и незаконного занятия земельных участков демонтировали три незаконные конструкции на улицах Маяковского, Зеленая и Юбилейном проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

В пресс-службе уточнили, что специалисты ликвидируют те точки, которые были установлены с нарушениями градостроительных норм и правил благоустройства, нарушением санитарных норм и не только. Ранее они также ликвидировали незаконные торговые объекты на улицах Молодежная и Бабакина, а также в деревне Брехово. До конца 2025 года запланирован демонтаж более 140 точек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.