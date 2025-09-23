В подмосковных Химках состоится фестиваль творчества Чехова от Академии Никиты Михалкова

В среду, 1 октября, в театре «Наш дом» Химок состоится фестиваль Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова «Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова. Метаморфозы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В рамках мероприятия гости смогут узнать больше о творчестве писателя, попробовать себя в актерской профессии и посмотреть спектакль Академии Н. С. Михалкова. Кроме того, для них организуют мастер-класс по актерскому мастерству театрального режиссера Михаила Милькиса, лекцию о писателе, показ документального фильма «А. П. Чехов. Писатель на все времена», биографическую выставку «Чехов. Линия жизни» и спектакль «Метаморфозы.

*Возрастное ограничение 0+