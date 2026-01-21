В подмосковных Химках состоится спортивный фестиваль «Лыжня России»

В Химках на трассе Олимпийского учебно‑спортивного центра «Планерная» 14 февраля пройдет 44‑й Всероссийский лыжный забег «Лыжня России», регистрация уже началась. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками могут стать все желающие старше 12 лет, им предстоит пройти дистанцию в 10 км. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию на портале «Госуслуги» и получить допуск медицинской комиссии. Комиссия по допуску участников в регионе находится по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.

