В подмосковных Химках состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню военной присяги

Мероприятие, приуроченное ко Дню военной присяги, прошло в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в спортшколе «Виктория» состоялся урок, посвященный Дню военной присяги, в рамках него юные спортсмены узнали о клятве на верность Отечеству, а также приняли участие в отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Очень важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. Рассказывая о таких священных ритуалах, как военная присяга, мы объясняем детям, что такое долг, честь и ответственность перед своей страной. Это основа, на которой строится сильное и непобедимое государство», – сказала муниципальный депутат Инна Монастырская.
Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что оказание помощи военным является общим долгом. Он уточнил, что с первых дней СВО в Химках организован масштабный сбор гуманитарных грузов – за это время было собрано и отправлено на фронт уже более 600 тонн помощи.
