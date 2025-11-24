В подмосковных Химках состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню военной присяги

«Очень важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. Рассказывая о таких священных ритуалах, как военная присяга, мы объясняем детям, что такое долг, честь и ответственность перед своей страной. Это основа, на которой строится сильное и непобедимое государство», – сказала муниципальный депутат Инна Монастырская.