В подмосковных Химках состоялся день открытых дверей МосОблЕИРЦ

В клиентском офисе МосОблЕИРЦ в Химках состоялся День открытых дверей, в рамках которого специалисты расчетного центра провели мастер-класс по работе в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и представили новые терминалы для быстрой оплаты и передачи показаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Жителям также рассказали о сервисе предварительной записи в офис, теперь они могут выбрать дату и время визита на сайте и получить обслуживание без очереди. Кроме того, в рамках встречи участникам рассказали о стандарте получения компенсации за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для льготных категорий граждан.

«В сентябре в Химках изменился порядок предоставления мер социальной поддержки. Теперь льготы не отражаются в квитанциях за ЖКУ, а перечисляются напрямую на счета граждан. Для получения компенсации необходимо подать заявление на портале госуслуг Московской области или через МФЦ», — рассказала начальник управления МосОблЕИРЦ «Химки» Юлия Облецова.

