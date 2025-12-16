В подмосковных Химках состоялся урок мужества

В Химках в лицее № 10 состоялся исторический экскурс во времена Великой Отечественной войны, посвященное началу Городокской операции 1-го Прибалтийского фронта под командованием Баграмяна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Артур Каримов подчеркнул, что такие события особенно важно помнить в условиях специальной военной операции. Посетителям рассказали о ходе операции и ее влияния на освобождение территорий от захватчиков. Кроме того, активным жителям вручили благодарственные письма.

«Подобные боевые традиции продолжаются и до сих пор. Здесь нужно провести параллель с освобождением Авдеевки в ходе СВО, где доблесть подразделений, грамотное командование и следование боевым традициям приводят к стратегически важным победам», — отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.