В подмосковных Химках запустили акцию «Зимние каникулы», посвященную ПДД

В Химках стартовала просветительская акция «Зимние каникулы», направленная на минимизацию количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, в рамках акции в городском парке «Дубки» сотрудники Госавтоинспекции по Московской области провели профилактический рейд, в рамках которого напомнили жителям правила безопасного поведения на дорогах и раздали светоотражающие брелоки и мандарины. Кроме того, инспекторы выступят в школах и детских садах на родительских собраниях и педагогических советах.

