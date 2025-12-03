В подмосковных Химках запустили новогоднюю почту

В подмосковных Химках в пяти городских парках запустили новогоднюю почту, которая позволит желающим отправить письма Деду Морозу в Великий Устюг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Акции запустили в рамках проекта «Зима в Подмосковье», который реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Почтовые ящики разместили в парке «Дубки», парке Толстого, парке Величко, парке «Подрезково» и парке «Экоберег». Кроме того, в картинной галерее Горшина установили специальный почтовый ящик для новогодних открыток близким и родным, которые отправят в любой город России. Отправить новогоднее письмо можно до 31 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.