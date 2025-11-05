В подмосковных Химках жители отметили День народного единства
День народного единства отметили в Химках
Фото: [Администрация г.о Химки]
В Химках на центральной площадке в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого отметили День народного единства, для жителей подготовили праздничную программу «Успех в единстве поколений». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В мероприятии приняли участие глава городского округа Елена Землякова, депутаты Московской областной Думы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и другие. Праздник открылся театрализованной постановкой «Минин и Пожарский».
«Поздравляю вас с Днем народного единства — одним из главных государственных праздников! Любовь к Родине всегда помогала людям объединяться, независимо от того, кто они по профессии, откуда родом или какую религию исповедуют. Благодаря мудрости, смелости и единству Россия справлялась и справляется с любыми трудностями и стремится к лучшему будущему», — сказала Елена Землякова.
На всех локациях активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Подмосковья» раздавали посетителям флажки в цветах российского триколора. Гостей также ждали выступления коллективов Центральной и Сходненской детских школ искусств, Дома культуры «Родина», Детской школы искусств им. Верстовского и Дома культуры «Брехово».
