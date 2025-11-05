В подмосковных Химках жители отметили День народного единства

«Поздравляю вас с Днем народного единства — одним из главных государственных праздников! Любовь к Родине всегда помогала людям объединяться, независимо от того, кто они по профессии, откуда родом или какую религию исповедуют. Благодаря мудрости, смелости и единству Россия справлялась и справляется с любыми трудностями и стремится к лучшему будущему», — сказала Елена Землякова.