В подмосковных индустриальных парках началось строительство 25 новых объектов

С начала 2025 года резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья приступили к строительству 25 производственно-складских объектов, в реализацию проектов суммарно вложат 11,8 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвесторы продолжают активно реализовывать проекты в индустриальных парках Подмосковья. В этом году резиденты и управляющие компании индустриальных парков приступили к строительству 25 производственно-складских объектов общей площадью более 96,5 тыс. кв. м», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что после завершения работ в регионе создадут более 700 рабочих мест. Так, например, производитель кормов для животных ООО «НПЦ Кормовых Технологий» возведет новое здание завода на территории индустриального парка «Подосинки» в Дмитровском округе. Там появится 150 новых рабочих мест.

Напомним, что подобрать площадку для размещения предприятия в Подмосковье можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.