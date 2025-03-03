В подмосковных кафе и ресторанах появились постные блюда

Более 4,5 тыс. подмосковных кафе и ресторанов ввели постное меню в связи с началом Великого поста. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в заведениях региона можно попробовать вегетарианские роллы, постный суп минестроне, кесадилью с овощами, ризотто с тыквой, жареный картофель с грибами, овощи на гриле, постные пироги, драники, плов с сухофруктами и нутом и множество других постных блюд.

В общей сложности на территории Московской области работает более 8,2 тыс. мест общественного питания. В 2024 году в регионе открыли свыше 900 новых точек.

Ранее в министерстве рассказали, что в области за год в сфере розничной торговли было создано более 4 тыс. рабочих мест — за счет открытия новых объектов.