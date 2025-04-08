В подмосковных Котельниках на треть завершили строительство воспитательно-образовательного комплекса

В Котельниках в микрорайоне Опытное поле продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, стройготовность объекта превысила 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы более 200 человек и девять единиц техники, они проходят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

«В школьном блоке завершены монолитные работы. Ведется кладка наружных и внутренних стен, выполняются кровельные работы, монтаж инженерных сетей. В блоке детского сада ведется армирование вертикальных конструкций, устройство кровли, прокладка внутренних и наружных сетей», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, в нем разместят школу на 2,1 тыс. мест и детский сад для 350 детей. В комплексе обустроят четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал, помещения для изучения технологий, столовую и не только.

В ведомстве отметили, что в микрорайоне существует большая потребность в образовательных учреждениях, новое откроется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.