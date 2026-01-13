В подмосковных Котельниках провели ремонт элементов инфраструктуры

Специалисты Мосавтодора провели ремонт элементов инфраструктуры, а также уборку региональных дорог и их обработку противогололедными материалами. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они привели в нормативное состояние автобусные павильоны, например, в микрорайоне Парковый на Новоегорьевском шоссе. Кроме того, рабочие очистили от наледи тротуары и спуски для маломобильных граждан на Дзержинском шоссе, заменили поврежденный дорожный знак на Центральной аллее, восстановили отсутствующий дорожный знак и работоспособность линии наружного освещения на Новоегорьевском шоссе. На Дзержинском шоссе прошел ремонт барьерного ограждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.