В подмосковных Котельниках выявили нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области и Росгвардии выявили нарушения миграционного законодательства в Котельниках в ходе проверки мест незаконного проживания и осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что на 20 незаконных мигрантов составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ), им предстоит выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. По ее словам, в отношении 43-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ за то, что она фиктивно поставила на учет иностранного гражданина. Ей выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Кроме того, при проверке транспортных средств под управлением иностранцев к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения привлечено 11 водителей», — добавила Петрова.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал рекордный приток мигрантов в России.