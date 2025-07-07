В подмосковных лабораториях Госветслужбы провели порядка 9 тыс. исследований ягод

Специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья с апреля по июнь 2025 года провели в своих лабораториях более 8,9 тыс. исследований 6,9 тыс. проб ягодной продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, они провели визуальную оценку продукта, оценку его запаха и текстуры, дозиметрию и радиометрию и не только. По результатам экспертизы весь материал прошел проверку.

Жителям региона напомнили, что ягоды стоит покупать только в местах санкционированной торговли, где документально могут подтвердить качество продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.