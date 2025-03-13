В подмосковных лесах начали проводить профилактическое мероприятие «Смежник»

В подмосковных лесах началось профилактическое мероприятие «Смежник». В его рамках специалисты проверяют, соблюдаются ли правила пожарной безопасности на участках, которые граничат с лесными территориями. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

«Особое внимание обращено на границы лесных участков, с территории которых в 2020-2024 годы были зафиксированы переходы огня», — отметил председатель ведомства Евгений Агулов.

Мероприятие продлится до конца мая. Специалисты проверят, проводилась ли расчистка участков на границах лесных территорий от сухой травы и валежника, горючих материалов и мусора. Также установят, имеются ли на границах минерализованные полосы или другие противопожарные барьеры.

Ранее сообщалось, что с начала года лесная охрана Подмосковья выявила 223 факта самовольного занятия лесных участков.