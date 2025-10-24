В подмосковных Люберцах построят новый промпарк

В поселке Токарево городского округа Люберцы возведут индустриальный парк площадью 480 тыс. кв. м, девелоперская компания «Параметр» (входит в ГК «ПИК») уже получила разрешение на строительство. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В рамках проекта будут построены 16 зданий разных форматов, в том числе востребованных у бизнеса корпусов light industrial, складов и общежитий. Реализовать его полностью планируют к 2031 году, первую очередь сдадут весной 2027 года. Застройщик также реконструирует инженерную инфраструктуру в муниципалитете и проведет капитальный ремонт участка дороги, ведущей к промпарку.

В ведомстве отметили, что Подмосковье является единственным регионом в России, где в рамках цифровизации строительной отрасли в экосистеме АИС ЦСС есть возможность подать заявления на 33 государственные услуги от Центра содействия строительству Московской области. К концу года их число возрастет до 57.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.