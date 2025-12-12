В подмосковных Люберцах возведут новый детский сад

Девелопер Брусника получил разрешение на строительство детского сада, рассчитанного на 280 мест, в новом квартале в городском округе Люберцы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 4,5 тыс. кв. м. Там разместят 12 групповых ячеек, кабинеты для развивающих занятий, медицинский и пищевой блоки и не только. Фасад здания выполнят в красной цветовой гамме с использованием кирпича и металлических панелей.

По периметру двора будут расположены прогулочные зоны, на прилегающей территории также появятся спортивное ядро, сенсорный сад и теплица. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2028 года.

