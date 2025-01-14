В подмосковных Люберцах завершается строительство детского сада

В поселке Вуги городского округа Люберцы завершается строительство нового детского сада, рассчитанного на 200 мест, работы проходят в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Началась сборка мебели в здании детского сада в поселке Вуги. На финальной стадии отделочные работы, благоустройство территории», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, стройготовность объекта превысила 90%. В учреждении обустроили девять групповых помещений для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, пищеблок, медицинские кабинеты, музыкальный и физкультурный залы. На прилегающей территории появились детские площадки и спортивное ядро. Детский сад будет дошкольным отделением Гимназии № 5 «Любознайка», открыть его планируют в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.