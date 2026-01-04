В подмосковных Луховицах состоялись «Январские гуляния»

В Луховицах на территории центральной части парка имени Воробьева состоялась развлекательная программа «Январские гуляния», сообщили в пресс-службе администрации округа. Организаторами события выступили представители общественного пространства и сотрудники Дома культуры «Старт», оно стало частью проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

В рамках мероприятия для жителей и гостей округа подготовили игры «Зимние забавы», чайную станцию, викторину «Что такое Рождество?», театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы вокруг елки и не только.

«Мне было приятно увидеть столько улыбающихся лиц, которые собрались у Дома культуры «Старт» и в парке Воробьева. Особую радость праздник принес детям – для них было организовано сладкое угощение», – сказал временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Луховицы Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.