В подмосковных медучреждениях в этом году установят 80 дизельных генераторов

В 2025 году в учреждениях здравоохранения Подмосковья установят 80 дизельных генераторов, чтобы обеспечить их стабильное электроснабжение. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Заказчиком работ выступает ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам», соблюдение строительных норм и правил будут контролировать эксперты строительного контроля. В ведомстве уточнили, что медучреждения должны оснащаться двумя резервными источниками питания — основным и запасным, который предназначен для запуска в случае выхода из строя резервного генератора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.