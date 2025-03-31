В подмосковных МФЦ пройдут бесплатные консультации от Центра мемориальных услуг

На этой неделе специалисты Центра мемориальных услуг проведут бесплатные выездные консультации, связанные с вопросами похоронного дела и погребения, в четырех подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, во вторник, 1 апреля, мероприятие организуют в Старой Купавне на улице Акрихиновское ш., д. 8В, в среду, 2 апреля, — в Лыткарино в квартале 3А, д. 9. Помимо этого, в четверг и пятницу консультации пройдут в Мытищах на улице Карла Маркса, д. 4, и в Одинцово на Можайском шоссе, д. 71. Жители региона смогут узнать, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, какие документы для этого необходимы и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.