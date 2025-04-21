В подмосковных МФЦ пройдут бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела

В Подмосковье на базе пяти офисов МФЦ пройдут бесплатные выездные консультации специалистов Центра мемориальных услуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, в понедельник, 21 апреля, консультации организуют в городе Кубинка Одинцовского округа по адресу ш. Наро-Фоминское, д. 23А, во вторник, 22 апреля, — в Раменском на улице Воровского, д. 3/1, в среду, 23 апреля, в поселке городского типа Серебряные Пруды на улице Первомайская, д. 4. До конца недели мероприятия пройдут в Серпухове на Борисовском шоссе, д. 17А и в Волоколамске на улице Революционная, д. 3.

В ведомстве уточнили, что жители смогут задать вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, семейных (родовых) захоронений, получения разрешений на установку надгробий и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.