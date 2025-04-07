В подмосковных МФЦ проведут бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг

На этой неделе для жителей Подмосковья проведут бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения, они пройдут в шести офисах «Мои документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, в понедельник, 7 апреля, их организуют в Хотьково Сергиево-Посадского округа по адресу: Художественный пр-д, д. 6, во вторник, 8 апреля, в Шатуре на улице Спортивная, д. 6 и в Рошале на улице Октябрьской революции, д. 42/2. Кроме того, до конца недели мероприятия проведут в микрорайоне Климовск Подольска на улице Железнодорожная, д. 3, в Пушкино на проспекте Московский, д. 54А и в Волоколамске на улице Революционная, д. 3.

Специалисты «ЦМУ» расскажут о том, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, какие документы для этого нужны и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.