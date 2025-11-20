В подмосковных Мытищах открыли выставку «Взгляд»

В Мытищинской галерее искусств открылась выставка Дарьи Смирновой «Взгляд», на ней представили портреты, пейзажи и сюрреалистический коллаж. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли 110 работ разного периода творчества художницы, в том числе серия работ «Девушки в круге», посвященная образу русской красавицы. В ведомстве уточнили, что выставка «Взгляд» будет работать в галерее до 14 декабря. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+