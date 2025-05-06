В подмосковных Мытищах снесли аварийный жилой дом

В Мытищах на улице Комсомольская снесли аварийный многоквартирный жилой дом № 1, работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В здании 1928 года постройки было два этажа, его площадь составляла около 260 кв. м. Дом признали аварийным, после чего жильцов расселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи».

В первом квартале 2025 года специалисты провели работы по сносу аварийного объекта и расчистке территории от строительного мусора. Теперь на объекте выполняют подготовительные работы для реализации жилищного строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.