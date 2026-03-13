В подмосковных Мытищах снесут нелегальный мотель

В деревне Грибки городского округа Мытищи ликвидируют объект самовольного строительства, расположенный в черте жилой застройки, площадью 155 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Собственник использовал двухэтажное здание в качестве нелегального мотеля для водителей большегрузных автомобилей. Постройку возвели на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, без получения разрешительной документации. В связи с этим Мытищинский городской суд постановил признать строение самовольным и подлежащим сносу. Рабочие проводят демонтаж незаконно возведенного сооружения и расчистку земельного участка от строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.