В подмосковных Мытищах возведут автогараж

В Мытищах для автовладельцев жилого квартала «Ярославский» построят многоэтажный паркинг, его стройготовность составляет 12%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход возведения объекта, сейчас строители выполняют монолитные работы. Завершить строительство планируют в первом квартале 2026 года, площадь паркинга составит почти 13,5 тыс. кв. м.

Автогараж будет рассчитан на 500 машино-мест, здесь также разместят пассажирский лифт и шиномонтажная мастерская. На территории ЖК также возводят четыре многоквартирных дома и детский сад, рассчитанный на 300 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.