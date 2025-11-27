В подмосковных Мытищах возведут ЖК «Страна. Парковая»

В Мытищах ГК «Страна Девелопмент» возводит жилой комплекс «Страна. Парковая» с объектами инфраструктуры, там также построят школу для 550 учеников и детский сад на 250 воспитанников. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители выполняют комплекс строительно-монтажных работ нулевого цикла, в том числе устройство фундаментных плит и монолитные работы. На территории жилого комплекса появятся пять многоэтажных домов секционного и башенного типа, в рамках первой очереди – восьмисекционный жилой дом более чем на 1 тыс. квартир с подземным паркингом. На первых этажах разместят помещения для розничной торговли, на территории комплекса – досуговые пространства, спортивные зоны и детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.