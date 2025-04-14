В подмосковных Мытищах возведут ЖК «Страна.Парковая»

В Подмосковье продолжается строительство ЖК «Страна.Парковая», ГК «Страна Девелопмент» возводит жилой комплекс и необходимую социальную инфраструктуру в Мытищах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В рамках проекта здесь возведут пять многоэтажных домов секционного и башенного типа, школу для 550 учеников и детский сад на 250 мест. На прилегающей территории обустроят общественный бульвар, мост-акведук, мини-парк цветущих и луговых трав, сад камней и зону хвойных растений, установят игровые и спортивные площадки и не только.

«В жилом комплексе можно совершить виртуальную экскурсию по будущему дому, пока он еще строится. <…> Здесь можно прогуляться по уютному двору, заглянуть внутрь дома, осмотреть квартиры, посетить паркинг и даже менять время суток одним кликом мыши», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.