В подмосковных Озерах началось строительство нового детского сада

Учреждение будет рассчитано на 200 мест, его планируют сдать в первом квартале 2027 года. Проект реализуют в рамках муниципальной программы, это снизит очередь в детские сады для местных семей.

Площадь здания составит 3,2 тыс. кв. м, в нем разместят раздевалки и буфеты, игровые помещения и спальные комнаты, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, а также другие помещения. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.