В подмосковных Озерах появился пансионат для участников СВО

На базе социального центра в городе Озеры открылся пансионат для участников специальной военной операции, рассчитанные на 100 человек. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы запустили специализированный пансионат для обеспечения бойцов с тяжелыми ранениями интенсивным уходом и комплексной реабилитацией. Учреждение уже укомплектовано многопрофильной командой специалистов: врачи, медсестры, психологи, инструкторы ЛФК, помощники по уходу», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В учреждении военным будут доступны проживание, комплексная реабилитация, уход, медицинские и гигиенические услуги. Помимо этого, они смогут получить психологическую и психотерапевтическую помощь.

Записаться в пансионат можно по ссылке.

